Foi numa entrevista de repostas curtas para o blogue de Mafalda Pinto Leite que Anna Westerlund abriu o seu coração e falou sobre as pequenas coisas que fazem a diferença no seu dia a dia, inevitavelmente diferente depois da morte do seu companheiro de duas décadas, Pedro Lima, de quem estava noiva e com quem teve quatro filhos: Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de dez, e Clara, de quatro.

O ator pôs termo à vida a 20 de junho de 2020, na Praia do Abano, em Cascais, e a ceramista procura agora aprender a viver com a sua ausência e retomar alguma normalidade. Além dos filhos e dos projetos profissionais – o ateliê e a loja – a artista mantém também na sua lista de prioridades a casa de sonho que ambos estavam a construir e que já prometeu terminar. Saiba mais aqui!

“Foi uma surpresa quando falei com ela pela primeira vez. Fiquei admirada com a sua genuinidade e modéstia. Ao longo destes anos temos mantido uma amizade que eu prezo muito. A Anna é um espírito criativo, original, cheio de energia e pinta. Só depois desta ‘entrevista relâmpago’ é que fiquei a saber que, como eu, é uma caranguejo (só podias!). Esta mãe de quatro filhos transmite muita força e energia positiva – e espero que também chegue aí a esse lado! Obrigada Anna pela partilha”, escreveu Mafalda Pinto Leite no seu blogue.

Entre muitas outras coisas, a ceramista explicou que ter “olhos e coração bem abertos e desenhar muito” são essenciais para manter a criatividade, que para relaxar ao final do dia gosta de “acender uma vela e beber um copo de vinho”, que gosta de “caminhar”, que a dança a ajuda a aliviar o stress e que a Zambujeira do Mar – para onde ‘fugia’ com Pedro Lima e a família sempre que podia – continua a ser o seu “lugar para desligar”.

