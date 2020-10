Facebook

Entre muitos outros planos que deixou por cumprir quando no passado dia 20 de junho decidiu por termo à vida, na Praia do Abano, em Cascais, Pedro Lima deixou uma casa a meio de construir. O projeto, idealizado por si e por Anna Westerlund, a mulher com quem partilhou vinte anos de vida em comum e com quem planeava casar-se, verá, ainda assim, a luz do dia, graças à perseverança da ceramista.

Instagram

Nas redes sociais, Anna Westerlund tem revelado alguns pormenores deste lugar e no passado sábado, dia 24, mostrou um pormenor que deixou os seus seguidores nas redes sociais encantados e escreveu: “Paredes de chantilly na casa nova 🍦🧁🍦🧁 Uma das coisas incríveis no processo de construção da casa tem sido acompanhar o trabalho duro de quem efetivamente está lá todos os dias a construir a casa (faça chuva ou faça sol). Acho que às vezes esquecemos o trabalho de quem está por trás de todas as casas que habitamos!

Paredes de chantilly barradas à mão para um estuque perfeito. Confesso que gosto muito de acompanhar e admirar estes trabalhos incríveis a serem feitos 🙌🏻”.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que da união de duas décadas com Pedro Lima nasceram quatro filhos - Emma, Mia, Max e Clara – e é também por eles que Anna Westerlund dá continuidade a este projeto familiar. Saiba mais aqui!