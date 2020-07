Facebook

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, está a retomar a sua vida normal depois do turbilhão de emoções que viveu depois da morte do pai, no passado dia 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.

>> REVELADA A CAUSA DA MORTE DE PEDRO LIMA

Nas redes sociais, o jovem partilhou uma fotografia tirada às 5h50 da manhã, com o sol a nascer no horizonte e a olhar diretamente para a objetiva, e os seus seguidores – muitos deles fãs do seu pai – realçaram as parecenças entre os dois. “Tens mesmo o teu pai no olhar e no sorriso. Abraço de Amor e de Luz 💖✨”, comenta uma internauta.

>> FILHOS E AMIGOS DE PEDRO LIMA JUNTAM-SE PARA HOMENAGEM

Instagram

A caixa de comentários do post encheu-se, naturalmente, de mensagens de apoio para ajudar a ultrapassar este momento difícil que toda a família está a passar. “Lembro de ti miúdo, educado, bom rapaz. Lamento muito a tua grande perda. Eu mesmo perdi o meu pai de uma forma inesperada e difícil. A vida ganha um sentido diferente, com um -vazio, mas lembra te tens uma grande família que te admira e gosta muito de ti. Muita coragem. Um abraço para ti rapaz”, escreveu um internauta.

>> MULHER DE PEDRO LIMA AGRADECE APOIO: “TÊM ME ABRAÇADO A ALMA”

Recorde-se que João Francisco é fruto de uma anterior relação de Pedro Lima com Patrícia Piloto, uma as filhas da famosa cabeleireira Lúcia Piloto. O ator deixou ainda mais quatro filhos, da atual união de duas décadas com a ceramista Anna Westerlund: Emma, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de nove, e Clara, de três.

>> LILIANA CAMPOS RECORDA FOTOGRAFIA ANTIGA PARA DAR OS PARABÉNS AO AFILHADO, FILHO DE PEDRO LIMA

Antes da tragédia que assolou a vida da sua família, João Francisco Lima planeava estudar no estrangeiro, mas, entretanto, deixou esses projetos para segundo plano para poder apoiar a madrasta e os irmãos, de quem sempre foi muito próximo. Saiba mais aqui!