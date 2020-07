Instagram

Uma semana após a morte de Pedro Lima, o filho mais velho do ator, João Francisco, de 22 anos, o irmão Max, de nove, e alguns amigos juntaram-se para um jogo de futebol muito importante, que mostra que, apesar da sua partida, continua a ser um elo de ligação entre todos.

Um dos participantes desta iniciativa que decorreu na Cidade Universitária, em Lisboa, foi o jornalista Paulo Dentinho, primo de Pedro Lima, que mais tarde deixou um recado a João Francisco nas redes sociais. “Só para que as coisas fiquem claras entre nós, perdemos propositadamente, para vocês não se sentirem vexados. Quando se é magnânimo não se faz por menos”, brincou o jornalista, mostrando que a família está unida neste momento de dor.

João Francisco partilhou imagens deste momento nas redes sociais e ‘choveram’ mensagens de apoio. "Honras o teu pai da melhor maneira possível. Coragem! Ele estará sempre vivo e contigo em ti" ou “A melhor homenagem a um pai orgulhoso dos seus filhos!”, lê-se entre muitos outros comentários.

Também Anna Westerlund, a mulher de Pedro Lima, fez questão de mostrar a sua admiração pelo enteado e o filho, deixando um comentário com vários emojis em forma de coração.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado já sem vida na praia do Abano, em Cascais, no passado dia 20 de junho, horas depois de ter enviado mensagens de despedida a dois amigos. Para trás deixou a mulher com quem partilhou os últimos 20 anos da vida e cinco filhos: João Francisco, nascido de uma relação anterior, com Patrícia Piloto, e Ema, Mia, Max e Clara, frutos união atual com a ceramista.

