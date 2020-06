Instagram

João Francisco Lima, o filho mais velho do ator Pedro Lima, comemora esta segunda-feira, 29 de junho, o seu 22.º aniversário. A sua madrinha, Liliana Campos, escolheu uma fotografia antiga para assinalar a data nas redes sociais. “Parabéns meu querido João Francisco. LUVVV U TO THE MOON & BACK”, escreveu a apresentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

Liliana Campos sempre foi uma pessoa muito presente na vida do afilhado e agora que a família está a atravessar um momento especialmente difícil devido à morte de Pedro, tem sido incansável. A profissional da SIC esteve na praia do Abano, em Cascais, com o marido, Rodrigo Herédia, quando as autoridades ainda estavam a retirar o corpo do ator da água, e tem sido um dos pilares da família nos últimos dias.

No primeiro programa depois da tragédia, Liliana Campos não conseguiu conter as lágrimas ao falar do seu ‘compadre’ e da relação cúmplice que mantiveram ao longo de mais de vinte anos. Reveja esse momento no vídeo abaixo: