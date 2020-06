Instagram

A morte de Pedro Lima veio, inevitavelmente, mudar toda a vida da sua família, especialmente da mulher com partilhou as duas últimas décadas, Anna Westerlund, dos quatro filhos que tiveram em comum, Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, e do seu filho mais velho, João Francisco, de 22, nascido da anterior relação com Patrícia Piloto.

>> LILIANA CAMPOS FAZ HOMENAGEM SENTIDA A PEDRO LIMA: “DEIXOU UM ENORME VAZIO NO CORAÇÃO DA FAMÍLIA”

Instagram

E é este último que, no imediato, fará alterações mais drásticas aos seus planos, como refere uma fonte próxima à revista TV Guia. O jovem deveria ir estudar para o estrangeiro, mas já terá comunicado à família a decisão de ficar em Portugal e ajudar a madrasta a tomar conta dos quatro irmãos. “Já estava tudo definido e alinhado com o pai. Mas, face ao que aconteceu, ele já falou com a mãe e avisou-a de que vai abdicar de tudo isso. Ele quer assumir o papel de chefe de família”, explica a referida fonte, acrescentando que João Francisco quer “ocupar o lugar do pai e garantir que os irmãos ficam bem”.

>> ANNA WESTERLUND QUEBRA O SILÊNCIO: “O PEDRO FOI CERTAMENTE SURPREENDIDO PELA PRÓPRIA DOR QUE NAQUELE MOMENTO LHE TERÁ SIDO INSUPORTÁVEL”

Facebook

De referir que João Francisco tinha uma relação muito cúmplice com o pai e, apesar de ser fruto de uma relação anterior, sempre esteve incluído em todos os planos familiares e é uma referência para os irmãos. Dois dias depois da trágica morte do pai, o jovem deixou a seguinte mensagem nas redes sociais: “E agora? Onde está a minha dupla do vólei? O meu companheiro da bola? Quem me vai ver jogar? Quem vai entrar comigo na água? Quem também vai dar “o litro” por vitórias a feijões? De onde virão as histórias, as referências? Ensinaste-me a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu melhor amigo. Agora o estúpido sou só eu…”.

>> FAMÍLIA DE PEDRO LIMA ESCLARECE: “NÃO PASSAMOS POR NENHUM MOMENTO DE APERTO FINANCEIRO, NEM EXISTE UMA CRISE FAMILIAR”

Reprodução Instagram, DR

Pedro Lima foi encontrado morto na manhã de 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais. Teria saído de casa horas antes, ainda durante a madrugada, e enviou mensagens a dois amigos a pedir que cuidassem da sua família. Foi a mulher quem deu o alerta às autoridades e o seu filho mais velho quem localizou, através do telemóvel, o seu carro. O corpo foi encontrado horas depois, dentro de água, e apresentava golpes profundos na zona do pescoço, bem como noutras partes do corpo. A autópsia concluiu que morreu por afogamento. Tinha 49 anos e debatia-se com uma depressão que, segundo os que lhe eram mais próximos, foi agravada pela incerteza dos últimos meses devido à pandemia Covid-19.