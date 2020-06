Instagram

Passou uma semana desde que o país acordou com a triste notícia do desaparecimento de Pedro Lima, um dos atores mais acarinhados pelo público. Aos 49 anos, o artista foi encontrado morto perto de uma falésia da praia do Abano. Para trás ficou a mulher, Anna Westerlund, os quatro filhos do casal, Ema, Mia, Max e Clara, e o filho mais velho do ator, João Francisco, nascido de uma anterior relação com Patrícia Piloto.

Agora que está a aprender a viver com a sua nova realidade, a ceramista deixou uma palavra de agradecimento por todas as mensagens de carinho que recebeu ao longo dos últimos dias.

“Nos meus dias tento que não caibam palavras de ingratidão, de mentira, de hipocrisia, de inveja, de maldade, de injustiça, de racismo ou de qualquer outro género que não façam bem aos outros. Verdade, acho que sou essa pessoa que tenta todos os dias ser melhor, apoiar, ser grata, ser positiva e amar e respeitar o outro”, começou por escrever no Instagram.

“Sinto que os 7 semeámos amor e foi sempre nestes valores que baseámos a nossa família.

Não tenho palavras para agradecer o AMOR GIGANTE que tenho recebido da família, dos amigos, da minha equipa, dos conhecidos e dos desconhecidos ❤️ Do fundo do coração OBRIGADA!! Têm-me abraçado a alma”, continuou.

Anna Westerlund aproveitou ainda esta oportunidade para se dirigir aos que, de alguma forma, não têm sabido respeitar o momento que a sua família está a viver: “Também há os outros que se alimentam da maldade e do escrutínio. Esses que se fod*m mas eu também não sou pessoa de dizer asneiras”.