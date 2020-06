Facebook

Os resultados da autópsia ao corpo de Pedro Lima foram divulgados e revelam que o ator, de 49 anos, morreu por afogamento. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que revela ainda que a estrela da televisão portuguesa tinha vários golpes na carótida e no abdómen, mas que ainda estaria vivo quando caiu ao mar, na sequência de desmaio, na praia do Abano, no Guincho, Cascais.

Pedro Lima foi encontrado já sem vida depois de dois amigos terem recebido mensagens de despedida e dado o alerta às autoridades. A mulher, Anna Westerlund, e a comadre, a apresentadora da SIC Liliana Campos confirmaram que o artista lutava contra uma depressão.

Da relação de duas décadas com a ceramista nasceram quatro filhos: Ema, Mia, Max e Clara. Tinha ainda um filho mais velho, João Francisco, de 22 anos, fruto de um anterior relacionamento com Patrícia Piloto.

Na última homenagem, que lhe foi prestada esta terça-feira, 23 de junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, Anna Westerlund não conteve as lágrimas durante um discurso emocionado em que recordou o primeiro encontro numa “festa espanhola” e o segundo, no dia seguinte, em que foram à praia e ele lhe disse: “Acho que és a mulher da minha vida”. A ceramista lembrou ainda a faceta de pai extremoso do companheiro, que a “ensinou a ser mãe”, o marido dedicado, o amigo sempre presente e de sorriso aberto.

