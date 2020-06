Instagram

Decorreu esta terça-feira, 23 de junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, uma cerimónia de homenagem Pedro Lima, o ator de 49 anos que decidiu por termo à própria vida no passado dia 20, deixando o país em choque.

Anna Westerlund, a mulher com quem o artista partilhou os últimos vinte anos da sua vida, comoveu todos os presentes com o seu discurso, durante o qual não conseguiu conter as lágrimas. A ceramista lembrou o primeiro encontro “numa festa espanhola”, a ida à praia no dia seguinte durante a qual Pedro Lima lhe disse “acho que és a mulher da minha vida”. Para 2021, ano em que celebrariam duas décadas de união e o ator festejaria o seu 50.º aniversário estava marcado o casamento que não acontecerá, mas Anna garante: “Quando se juntam duas almas como as nossas, não precisamos de nenhum papel a prová-lo”.

“Foi o pai mais orgulhoso e dedicado que já conheci. […] O património afetivo enchia-lhe o peito de ar […] Tive a sorte de viver a mais bonita história de amor que alguma vez imaginei”, disse ainda a artista plástica sobre o homem que a “ensinou a ser mãe”. O discurso terminou com uma garantia: “a força” de Pedro Lima estará sempre consigo e “a história de amor vai durar para sempre”.

Palavras sentidas às quais se seguiram os aplausos em memória daquele que foi um dos atores mais promissores da sua geração.

Presentes e também muito consternados estavam os filhos do ator, Ema, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro, nascidos desta união com Anna Westerlund, e João Francisco, de 22 anos, de uma anterior relação com Patrícia Piloto.

Depois desta cerimónia que reuniu dezenas de familiares, amigos, colegas e até o mais alto representante do Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi colocada a prancha de surf de Pedro Lima ao lado da urna, simbolizando a sua paixão por este desporto. O cortejo fúnebre seguiu depois para o Centro Funerário de Cascais, sendo este momento reservado apenas à família.