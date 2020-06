Depois de abrir o programa das manhãs da SIC com uma mensagem sobre Pedro Lima e as “angústias, medos e dores” que o seu sorriso escondia (veja aqui), Cristina Ferreira esteve à conversa com Alexandra Lencastre, um psicoterapeuta e uma terapeuta do luto e falou do que pode estar por detrás de uma decisão desta.

Problemas de dinheiro foram, nas últimas horas, apontados como possíveis motivos para esta decisão do ator para pôr termo à sua vida aos 49 anos. E a família, apesar de não querer fazer quaisquer declarações neste momento de dor, fez questão de esclarecer os rumores. “A única coisa que eles querem dizer é que a família não passa nenhum momento de aperto financeiro. Não existe nenhuma crise familiar e, bem pelo contrário, era uma coisa bem notória para todos”, explicou Cristina Ferreira, que está em contacto com pessoas muito próximas de Pedro Lima.

O ator mantinha há 20 anos uma relação com a ceramista Anna Westerlund, com quem planeava casar-se no próximo ano. Desta união nasceram Ema, Mia, Max e Clara. O artista tinha ainda um filho, João Francisco, nascido de um anterior relacionamento com Patrícia Piloto.

