Inês Martins, uma das concorrentes da segunda edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, revelou há dias que está novamente solteira depois do seu romance com Mário Gonçalves ter chegado ao fim. Agora, a cabeleireira revela os motivos que a levaram a separar-se do taxista, que ficou conhecido como ‘o homem do anel’ na última temporada de Casados À Primeira Vista, também da SIC, por ter oferecido uma aliança a uma das participantes do programa, Liliana Oliveira.

De acordo com as declarações de Inês Martins à TV7 Dias foram os ciúmes a ditar este desfecho. “Ele chegava a acordar-me a meio da noite a questionar quem era aquele homem que tinha comentado as minhas fotografias. Ele precisava de ver as mensagens do meu telemóvel (…) Nem vídeos a dançar com o meu filho eu podia meter. Só podia meter fotografias dos meus pés. E cada vez metia menos coisas e as pessoas começaram a perceber”, começou por explicar a cabeleireira, antes de acrescentar: “Isto já tinha acontecido duas vezes e eu corri duas vezes atrás dele. Desta vez não tem volta. Ele quer uma mulher mais discreta, mas aceitou duas mil mulheres nas redes sociais. Não deixo que me pisem”.

Recorde-se que, em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, a cabeleireira era uma das pretendentes do agricultor da Guarda, Filipe Camejo.