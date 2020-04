Instagram

Inês Martins, uma das concorrentes mais carismáticas da primeira edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, está novamente solteira. A sua relação com Mário Gonçalves, o taxista que se tornou conhecido devido ao seu envolvimento amoroso com Liliana Oliveira, participante da segunda edição de Casados À Primeira Vista, chegou ao fim e foi a própria quem confirmou a notícia com um longo desabafo nas redes sociais.

“Pensei muito antes de fazer este post porque nunca fui de demonstrar fraquezas ou partilhar tristezas, mas como estou a ser atropelada de perguntas e antes que comecem a especular e inventar. Sim o meu conto de fadas terminou. Se há assunto que me custa falar é este. O fim de um amor. Não existem culpados ou vítimas, existe apenas ‘duas’ pessoas que decidiram tomar rumos diferentes, que não aguentaram a pressão e que não conseguiram se encaixar. Construir uma relação nos dias de hoje dá trabalho. Contra mim falo, que tenho temperamento muito vincado e personalidade muito bem definida”, começou por escrever a cabeleireira.

“A verdade é que no amor devemos nos MOLDAR, E NÃO MUDAR, perdendo a nossa essência, aquela que achamos ser correta para nós e que mantém os nossos princípios e educação. O namoro é uma relação onde se conhece o outro e aprende a conviver. Mas afinal o que é amor de verdade? Porque se banaliza tanto este sentimento usando a palavra AMO-TE tão facilmente e num estalar de dedos. Puff… Já não amo. Virar costas e desistir será sempre o caminho mais fácil de muitos. Amor não é para todos. Só os fortes resistem às batalhas que o amor exige. E parabéns a eles, aos que resistem e seguem ultrapassando batalhas conseguindo manter a paz, carinho, compreensão, amizade, envelhecendo juntos, lado a lado. Amor só deve ser vivido a dois quando é recíproco!”, prosseguiu Inês Martins.

“Sei que quem torcia por nós e nos acarinha vai ficar surpreendido e triste, mas também sei quem se alimenta dos fracassos e desgraças dos outros vai ficar feliz. Sei de uma pessoa em especial que vai ficar muito feliz!”, escreveu ainda, numa insinuação que parece dirigida a Liliana Oliveira, que não se coibiu de criticar publicamente o namoro e a atitude do ex-namorado.

“Este meu lado sonhador e crente vai andar por uns tempos e outra vez desacreditado, mas não me pretendo afundar neste luto por muito tempo porque tenho aprendido a tirar lições destes pontapés que levo. É difícil ter que desistir do que nos fez bem um dia! Todos temos os nossos karmas, talvez o meu seja este. Peço-vos só que respeitem e não me toquem na ferida por favor, é assunto que me custa falar. Que terei que digerir e levará tempo. Cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Cuidem das vossas vidas que calculo que as vossas também não serão fáceis. Dias melhores. Vêm sempre!”, concluiu, visivelmente abalada pela separação.