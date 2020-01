Fotografias: SIC MULTIMEDIA/ FACEBOOK

Inês Martins, uma das candidatas mais mediáticas da primeira temporada de Quem Quer Namorar Com Agricultor?, está apaixonada.

Segundo a revista TV Mais, a jovem de Estremoz vive um romance com Mário Gonçalves, ex-namorado de Liliana Oliveira, de Casados à Primeira Vista. Mário Gonçalves, a antiga paixão que Liliana mencionou várias vezes no programa da SIC, especialmente pelo anel misterioso que usou na cerimónia de casamento com Pedro Pé-Curto.

Recorde-se que Inês Martins, por seu turno, conquistou o coração do agricultor da Guarda, Filipe Camejo. Porém, os dois acabaram por cortar relações.