Depois de ter terminado o seu casamento com Pedro Pé-Curto, no final da segunda edição de Casados À Primeira Vista, e de ter causado polémica quando foi revelado que, afinal, durante todo o programa manteve um relacionamento com o ex-namorado Mário Gonçalves, Liliana Oliveira volta a dar que falar.

De acordo com vários meios de comunicação nacionais, a administrativa de Sacavém foi responsável por uma crise no noivado de Angel Magalhães e António Hipólito, participantes da primeira e da segunda edição do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor?, também da SIC. Este sábado, 29 de fevereiro, Liliana partilhou no Instagram uma fotografia onde surge ao lado do alentejano e escreveu: “Quando não são precisas palavras...”. E a verdade é que depois desta publicação Angel Magalhães apagou todas as fotografias que tinha ao lado de António Hipólito e deixou de o seguir na mesma rede social.

Contactada pela revista Maria, Liliana Oliveira terá dito que é “apenas amiga” do agricultor alentejano e não quis dizer se também conhecia a escritora.

Recorde-se que foi esta publicação que tornou público o romance entre António Hipólito e a escritora de Torres Vedras. “Conhecemo-nos pela Internet. Não vi a edição do António e não sabia nada dele. O que sabia era o que saía na imprensa e não era nada abonatório. Quando ele me pediu amizade nas redes sociais, eu estava de pé atrás, mas fui vendo que era uma pessoa supercalma e que, de facto, era alguém diferente do que eu tinha lido (…) Estou muito feliz porque estou a viver pela primeira vez esta fase de namoro e noivado”, contou na altura Angel Magalhães à referida revista.