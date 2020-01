Instagram

Ao longo da sua participação no programa Casados À Primeira Vista, da SIC, Liliana Oliveira não escondeu que continuava muito ligada a um homem que tinha marcado o seu passado e, por essa razão, não conseguia separar-se de um anel que este lhe oferecera. Nem mesmo no dia em que trocou alianças com outro participante do formato de sucesso, o professor Pedro Pé-Curto, numa bonita cerimónia à beira-mar. Aliás, ao longo do programa, chegou mesmo a especular-se que esse homem, o taxista Mário Gonçalves, vinha buscar a secretária de Sacavém às cerimónias de compromisso.

Quando as gravações terminaram, Liliana Oliveira esclareceu, em entrevista a Júlia Pinheiro que houve muita especulação, mas que Mário era apenas seu amigo. E pouco tempo depois, o taxista assumiu publicamente o seu romance com Inês Martins, antiga participante do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, que no final do reality show tinha ficado muito próxima de Filipe Camejo, o agricultor da Guarda.

Agora, em entrevista à TV Guia, Mário Gonçalves reafirmou estar feliz ao lado da cabeleireira e sobre Liliana disse apenas: “É-me completamente indiferente”.

Mas, afinal, como se conheceram Inês e Mário? O taxista contou à mesma publicação que a cabeleireira lhe enviou um pedido de amizade nas redes sociais no final do verão e, mesmo sem saber quem era, decidiu aceitar e os dois começaram a conversar. Contudo, só mais recentemente, em dezembro, é que os dois assumiram que estão apaixonados e até já falam em casar e ter filhos. “Uma menina, de preferência”, assumiu Mário Gonçalves.

Também Pedro Pé-Curto já encontrou o amor e, curiosamente, também ao lado de Soraia Araújo, uma ex-concorrente de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, e assumiu a relação publicamente.