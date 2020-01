Instagram

Continua a dar que falar a participação de Liliana Oliveira na segunda edição do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista. Depois de se ter mostrado muito cúmplice do match encontrado pelos especialistas, Pedro Pé-Curto, e dois terem protagonizado um casamento e uma lua-de-mel onde não faltou romantismo, com o regresso a Lisboa, houve um afastamento notório e a relação não progrediu.

Instagram

Ao longo do programa, o professor do Seixal deixou várias vezes no ar a possibilidade da secretária continuar ‘presa’ a uma antiga relação amorosa, com Mário Gonçalves, o homem que lhe ofereceu o anel que nunca quis tirar ao longo do programa. Embora, na altura, tenha desmentido e desvalorizado a importância da joia, Liliana Oliveira vem agora assumir que os dois continuavam juntos e apresentar um pedido de desculpas público a Pedro Pé-Curto.

Instagram

“Dou a cara consciente de que os meus comportamentos não foram os melhores. Mas para tudo há uma explicação: o Mário, o maior amor da minha vida, tinha voltado e eu, já estava no programa e não lhe conseguia virar costas. Ele agora estava ali comigo, e a falta dele tinha sido a razão pela qual eu tinha ido para o programa à procura do amor. Quando o Mário voltou, pediu-me que, permanecêssemos no silêncio que guardássemos para nós. E que havia, eu de fazer? Senti que havia esperança! Sabem quando estamos perdidos, eu estava num carrossel emocional! Não soube olhar à razão e segui a força do meu coração”, começa por escrever a administrativa.

“Hoje só quero pedir desculpa ao Pedro, porque ao contrário daquilo que algumas vezes eu disse, na verdade o Pedro foi sempre paciente comigo, meu amigo, foi ele mesmo e genuíno e é um homem extraordinário. Eu preciso assumir que não fui a Liliana porque não me sentia livre, estava com o Mário! E ele sabendo do casamento também não me deixou seguir. Era um limbo de estar e não estar. De ‘marcar território’! Houve idas e vindas de ambos. Não me sentia serena com a minha postura. Ter errado fez me ter outra visão sobre tudo e acreditem que já sofri muito pelo meu erro. Devia ter me dado a mim mesma uma oportunidade de ser feliz. Muitas vezes o amor deixa nos cegos, todos nós já passamos por isso, desta vez aprendi, cresci e só me resta pedir desculpa a quem magoei, mas até esses sabem que no fundo agi sem maldade. Já sentiram vontade de ter uma segunda oportunidade e de fazer tudo de novo, mas de forma diferente? Eu sinto, mas sei que há oportunidades que só nos passam uma vez na vida! Sentia-me afogada e perdida, agora dou a cara... Agora sinto-me livre...!”, concluiu.

Reprodução SIC/ Instagram, DR

Recorde-se que, durante o programa, Pedro Pé-Curto chegou mesmo a acusar Liliana Oliveira de abandonar as cerimónias de compromisso acompanhada pelo taxista Mário Gonçalves. Algo que esta sempre desmentiu.

Já depois do fim do programa, o professor do Seixal reencontrou o amor ao lado de Soraia Araújo, também participante de um formato de sucesso da SIC, Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Saiba tudo AQUI!

Instagram

Mário Gonçalves, por sua vez, namora com Inês Martins, também concorrente do mesmo programa. Na altura, a cabeleireira ficou muito próxima do agricultor da Guarda, Filipe Camejo, mas a relação acabou por não vingar. Clique aqui para saber como Inês conheceu o ex-namorado de Liliana Oliveira!