Pela primeira vez depois do acidente que obrigou à amputação do seu pé esquerdo, Diogo Carmona aceitou dar uma entrevista televisiva e escolheu o programa Júlia, da SIC, para abrir o seu coração.

O jovem ator falou do alegado roubo de que foi vítima por parte da mãe, das acusações de violência doméstica, revelou pormenores do trágico acidente e dos planos para o futuro.

E depois desta conversa sincera, também Patrícia Carmona, a mãe do jovem ator, de 22 anos, esteve ao telefone com Júlia Pinheiro para expor a sua versão dos factos e falar da relação conturbada com o filho. Apesar de reconhecer que tem sido uma caminhada difícil, a mãe da antiga estrela da série Floribella diz também acreditar que ainda é possível resolver todos os mal-entendidos. “Amo o meu filho incondicionalmente”, reconheceu.