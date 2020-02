Instagram

Agora que está a recuperar a sua vida e a ficar mais ativo nas redes sociais, Diogo Carmona quis agradecer a uma das pessoas envolvidas no socorro que lhe foi prestado no dia em que foi colhido por um comboio em S. João do Estoril. O acidente remonta a 26 de outubro e obrigou à amputação do pé esquerdo do jovem ator, que estaria a atravessar uma fase menos boa a nível psicológico.

“Este é o Matheus. O Matheus é bombeiro e amigo de longa data. Foi a pessoa que esteve presente no dia do incidente. Estou literalmente vivo graças a ele. Não há palavras para explicar! Valorizem os bombeiros!”, escreveu Diogo Carmona no Instagram, na legenda de uma fotografia de Matheus Morais.

E perante esta bonita homenagem, o bombeiro não deixou o amigo sem resposta. “Obrigado mano! Sabes que tenho uma grande estima por ti, aquele dia não foi fácil, mas nesse dia vi a força brutal que tens, se cá estás não depende de mim, só dei uma ajudinha, se cá estás é porque lutaste para te manteres connosco e venceste essa luta. Agora é cabeça erguida e olhar em frente, sabes que estou aqui para ti”, comentou.

Agora, Diogo Carmona está focado na recuperação e recentemente fez questão de partilhar com os seus seguidores imagens impressionantes de uma das suas sessões de fisioterapia.