Diogo Carmona foi o convidado do programa Júlia desta sexta-feira, 7 de fevereiro. Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, o jovem, de 22 anos, recordou o mundo da representação, para o qual entrou quando tinha cinco anos, falou do trágico acidente que levou à amputação do seu pé esquerdo (saber mais aqui) e abordou atual relação com a mãe.

No verão de 2018, Diogo Carmona foi notícia por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a progenitora do jovem ator defendeu-se das acusações afirmando que o filho tinha problemas do foro psicológico.

Entretanto, na entrevista desta sexta-feira a Júlia Pinheiro, Diogo Carmona voltou a reafirmar as acusações, mostrando-se desiludido com a conduta da progenitora.

“Senti-me desiludido, traído e depois, obviamente começaram a haver conflitos. Depois eu comecei a ficar… não quer dizer deprimido porque é um termo um bocado forte. Estava um bocado mal, não estava bem comigo e com as pessoas à minha volta por causa daquilo que estava a acontecer”, começou por dizer.

“Eu lembro-me de abrir a minha conta aos cinco anos e aos 18 ir ver a minha conta e não ter nada. Houve alturas em que a minha mãe disse: ‘Eu preciso de dinheiro para pagar um conta, para pagar uma renda (pediu autorização uma vez)”, acrescentou.

“Nunca houve uma conversa em relação a isso. A minha mãe não consegue… Não há resposta para isso”, relatou, acrescentado: “a situação tem que ser exposta porque eu acho que as pessoas devem estar alertadas para o caso disto acontecer”. “ Se calhar não sou o primeiro nem serei o último e as coisas foram feitas de uma forma muito aquém, ao lado da lei… As produtoras, todas as entidades com que eu trabalhei não têm uma responsabilidade sobre isto”, frisou.

Quando questionado por Júlia Pinheiro sobre a atual relação com a mãe, Diogo foi esclarecedor. “Não temos relação nenhuma”, referiu. “Depois do acidente, a minha foi visitar-me ao hospital, mas já não existe uma relação. Se calhar nunca houve. Foi o problema”, acrescentou.

Recorde-se que atualmente, Diogo e Patrícia Carmona enfrentam dois processos em tribunal. Um movido pelo próprio jovem, em que acusa a mãe de roubo, e outro movido pela própria, por violência doméstica.

“Estão a tentar reverter o crime que houve contra mim”, disse, acabando por salientar, uma vez mais, que a atual situação que vive com a mãe é irreversível. “Muitos conflitos, muitas situações e acusações muito graves", afirmou.