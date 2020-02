Facebook

Diogo Carmona apresentou-se no Tribunal de Cascais na última terça-feira, dia 4, no âmbito de um processo em que é acusado de violência doméstica pela mãe, Patrícia Carmona, e a avó materna. Contudo, a audiência acabou por ser adiada. “A audiência foi adiada porque existe um outro processo, com a mesma origem e os mesmos intervenientes e, muito possivelmente, as duas queixas vão ser agregadas. Uma referente a 2018 e a outra a 2019”, explicou Jorge Santos, o advogado do ator à revista Maria.

Sobre os motivos que levaram os familiares de Diogo Carmona a apresentar queixa, o seu representante legal afirma: “Ele sabe o que fez ou não fez. Acho que o Diogo está tranquilo e decidido a fazer pela vida e a ultrapassar os problemas”.

À mesma publicação, o jovem ator, de 22 anos, confessou-se algo “ansioso”, contou que está sob “termo de identidade e residência” e que em relação à mãe e à avó materna apenas sente indiferença. “O meu grande apoio são os meus avós paternos”, concluiu.

Recorde-se que Diogo Carmona mantém uma relação conflituosa com a mãe desde a adolescência, quando a acusou publicamente de lhe ter roubado todo o dinheiro que ganhou desde o início da sua carreira. Saiba mais AQUI!