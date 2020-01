Instagram

Três meses depois de ter sido colhido por um comboio na linha de Cascais e de ter sofrido ferimentos graves que obrigaram à amputação do seu pé esquerdo, Diogo Carmona está empenhado na sua recuperação. Neste processo conta com o apoio do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e mostrou nas Stories do Instagram um dos exercícios que faz para que treinar o equilíbrio só com um pé.

Depois de divulgar essas imagens (vídeo acima), o jovem ator recebeu dezenas de mensagens de força de amigos e fãs e partilhou algumas com os seus seguidores.

Recorde-se que Diogo Carmona deu a primeira entrevista depois do trágico acidente no início deste ano, à revista VIP e contou: “A recuperação está a correr bem. Estou a fazer fisioterapia. Já estou com os meus amigos e consigo fazer as coisas que queria. Isso é positivo".

E quando questionado sobre as causas do atropelamento – na altura falou-se que poderia ter sido propositado, uma vez que o ator se encontrava frágil emocionalmente – Diogo foi cuidadoso nas palavras: “Não quero prolongar-me muito em relação a esse assunto, mas foi um acidente que eu não queria que acontecesse. Acho que ninguém queria... Não sei dizer-lhe mais nada, desculpe".

Reveja em baixo um vídeo partilhado por Diogo Carmona nas redes sociais dois meses depois do sucedido, no qual mostra que não perde a esperança de voltar a andar de skate: