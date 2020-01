Foi em outubro do ano passado que Diogo Carmona sofreu um acidente trágico cujos ferimentos levaram à amputação do pé esquerdo. O ator tem concentrado toda a sua atenção na recuperação, partilhando algumas imagens nas redes sociais. A mãe quebrou o silêncio e partilhou um texto nas redes sociais.

De acordo com a Flash, que cita a publicação do Facebook de Patrícia Carmona, a mãe do ator começa por dizer que, mais uma vez, os motivos que a levam a expressar-se nas redes sociais não são bons e quer esclarecer algumas 'calúnias'. " O facto do meu filho ser uma ‘figura pública’ não faz de mim o mesmo e como tal não tenho qualquer obrigação de falar, expor ou admitir que se faça de mim o que não sou", mencionando que há também questões morais e legais que a levam a não falar sobre o afastamento entre si e o filho.

"Mas está na hora de esclarecer que o que tem vindo a público não é verdade"

"O sofrimento de toda a nossa vida, eu mantenho-o na privacidade e assim será enquanto tiver de ser. Só quem está por perto sabe o que vai dentro do meu coração e sabe o quanto todos temos sofrido…E também são essas pessoas que sabem o quanto amo o Diogo, como sempre amei, ainda que como qualquer mãe que criou o seu filho sozinha, cometendo erros… Quem não os comete?!", questiona.

"Guardo para mim e para os meusm, o vazio da saudade, da dor de tudo quanto se tem passado, por respeito e proteção ao meu filho, porque esse é o papel de uma mãe… Proteger e respeitar, ainda que com muita mágoa de muitas injustiças e situações delicadas.

Que nunca restem dúvidas que amo, sempre amei e amarei o Diogo e estarei sempre que ele ou a vida me permitam estar… Jamais abandonei ou desprezei o meu filho e jamais o farei… Aconteça o que acontecer!", garantiu.

"Se não posso confiar na minha mãe, em quem posso confiar?"

Recorde-se que Diogo Carmona foi notícia no verão de 2018 por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a mãe preferiu defendeu-se das acusações afirmando que o jovem tinha problemas do foro psicológico.

Entre outros projetos televisivos, o ator integrou o elenco da série Floribella, da SIC, em 2006, ao lado de Luciana Abreu.