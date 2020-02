Gety Images, WPA Pool

A partir do momento em que assumiu o seu romance com Meghan Markle, no verão de 2017, o príncipe Harry nunca escondeu a admiração que tem pela ex-atriz, nem perdeu nenhuma oportunidade de declarar publicamente o seu amor. Já o seu irmão mais velho, William, que é casado com Kate Middleton há quase nove anos, é muito mais reservado, em público mantém sempre uma certa distância física da mulher – raramente se vê um gesto de cumplicidade – e também não é habitual vê-lo falar da sua cara-metade.

Getty Images

>> Príncipe Harry emociona-se ao falar de Meghan: “É a mulher por quem me apaixonei. Estamos a dar um salto de fé”

Talvez por isso, uma fã que se cruzou com ele durante um evento na manhã desta quarta-feira, dia 5, tenha ficado surpreendida com a sua resposta. A mulher terá interpelado o duque de Cambridge apenas para lhe dizer que a sua filha, Charlotte, de quatro anos, era o seu membro preferido da família real e este retorquiu: “Sim, ela é encantadora. Exactamente igual à minha mulher”.

UK Press Pool

>> Meghan e Harry deixam mensagem de parabéns a Kate Middleton e são alvo de críticas

Sobre o facto de, aparentemente, terem uma relação mais distante, uma fonte próxima dos dois terá revelado à revista People: “Eles cuidam um do outro, mas de outra forma. Algumas pessoas podem dizer que é um casamento à antiga, mas para eles parece resultar. Eles têm papéis diferentes, mas complementam-se e formam uma boa equipa”.

Max Mumby/Indigo

>> Chateados? William coloca mão no ombro e Kate Middleton afasta-o

Recorde-se que William e Kate se casaram em abril de 2011, depois de sete anos de um namoro extremamente discreto. Têm três filhos em comum: George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, que completa dois já em abril.