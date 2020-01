Mark Cuthbert

Kate Middleton está de parabéns. A duquesa de Cambridge completa 38 anos esta quinta-feira, 9 de janeior. Uma data que Meghan Markle e o príncipe Harry não deixaram passar em branco nas redes sociais. O casal comentou uma fotografia de Kate partilhada na página de Instagram do Palácio de Kensington, aproveitando para deixar uma mensagem de parabéns.

"Desejamos um aniversário muito feliz à Duquesa de Cambridge!", escreveram, acrescentando ainda dois emojis, um de um bolo de aniversário e outro de um coração.

Porém, a mensagem parece não ter sido bem recebida por parte de alguns internautas. Vários seguidores acusaram os duques de Sussex de quererem ser o centro das atenções, uma vez que anunciaram esta quarta-feira, 8 de janeiro e véspera do aniversário de Kate, a vontade de abdicar dos títulos reais. Uma notícia que fez manchetes em todo o mundo e que está a dar que falar.

"Aqui vamos nós, outra vez. Primeiro, anunciaram a gravidez no dia do casamento de Eugenie! E agora anunciam que abdicam dos deveres reais no aniversário de Kate! Honestamente, a maneira como vocês querem ser o centro das atenções (enquanto afirmam que desejam uma vida tranquila) supera-me totalmente" ou "Que pena o que vocês fizeram com esses irmãos e essa família" foram alguns dos comentários deixados pelos utilizadores desta rede social.

Por outro lado, houve quem saísse em defesa de Meghan e Harry.

