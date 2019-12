O mundo inteiro está a 'enlouquecer' com o recente vídeo dos duques de Cambridge. Durante uma aparição no programa de Natal 'A Berry Royal Christmas', da BBC, houve um momento que não escapou aos olhares dos telespectadores.

Quando o príncipe William tenta tocar no ombro de Kate Middleton, a duquesa afasta-se da mão do marido, continuando a sorrir para as restantes pessoas ao redor.

Apesar de aparentar ser uma atitude estranha, dada a importância do casal na linha sucessória do trono - William é o sucessor do pai - têm que cumprir regras protocolares muito restritas. De acordo com a Harper's Bazaar, William e Kate não podem "segurar as mãos, beijar ou demonstrar qualquer outra forma de afeto físico" publicamente.

Nas redes sociais há ainda quem lembre que este comportamento não é um ato isolado. Um internauta respondeu com um vídeo durante um jogo de futebol onde Kate anda em direcção ao marido para o abraçar e este afasta-a.

Veja o vídeo acima que se tornou viral!