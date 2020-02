Mark Cuthbert

Londres foi palco, este domingo, 2 de fevereiro, da 73.ª dos BAFTA, prémios atribuídos pela academia britânica do cinema. Brad Pitt foi um dos premiados da noite, tendo conquistado o galardão de melhor ator secundário, e apesar de não ter estado presente na cerimónia, arrancou diversas gargalhadas à plateia do Royal Albert Hall.

Devido à ausência do ator norte-americano, foi Margot Robbie que subiu ao palco para ler o discurso do ex-marido de Angelina Jolie.

"Olá britânicos, ouvi dizer que estão solteiros. Bem-vindos ao clube", disse Margot, lendo as palavras escritas de Pitt. "Desejo-vos tudo de bom com o acordo de divórcio, blah, blah, blah", acrescentou, brincando com o Brexit.

"Ele também disse que vai chamar ao prémio Harry, porque está muito excitado por o levar de volta para os Estados Unidos com ele", leou Robbie: "As palavras são dele não minhas", justificou a atriz.

Um momento que gerou, de imediato, diversas gargalhadas da plateia, incluindo do príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton, que marcaram presença na cerimónia.

De salientar que recentemente Harry e Meghan renunciaram aos deveres reais, manifestando o desejo de serem financeiramente independentes e viverem grande parte do tempo na América do Norte.