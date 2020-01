O último ano e meio não foi fácil para Ágata. A artista viu o filho mais velho ser condenado por abuso sexual a uma menor (saber mais aqui), enfrentou uma doença grave (saber mais aqui) e viu o seu casamento de mais duas décadas com o empresário Francisco Carvalho, chegar ao fim.

Entretanto, parece que Ágata tem motivos para sorrir. À semelhança do ex-marido, a cantora terá reencontrado o amor. Depois da revista Nova Gente ter avançado que Ágata estava apaixonada por Rui Pereira, a artista publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que surge ao lado do tarólogo, com uma legenda que parece reforçar os rumores de romance.

"O importante não foi o dia em que te conheci, mas o momento em que passaste a viver para mim", pode ler-se.

Entre os vários comentários à publicação, os seguidores da artista fizeram questão de desejar felicidades ao suposto novo casal. "Que sejam felizes", escreveram vários internautas.

