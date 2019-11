Max Mumby/Indigo

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, decidiram afastar-se da vida pública durante algumas semanas para poderem descansar e, sobretudo, centrar a sua atenção no filho, Archie, de seis meses, e escapar à pressão mediática de que são alvo no Reino Unido. Contudo, estas semanas nos Estados Unidos só terão afastado o duque de Sussex da família real e, sobretudo, do seu irmão mais velho, com quem sempre manteve uma relação de grande proximidade.

>> ESTE ANO, O NATAL PODERÁ AFASTAR AINDA MAIS HARRY E MEGHAN DA FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

WPA Pool

Segundo o Daily Mail, desde o casamento de Harry e Meghan que os filhos do príncipe Carlos e Diana de Gales deixaram de ser tão cúmplices e os últimos meses terão mesmo ditado a separação dos irmãos. A publicação refere que o documentário Harry & Meghan: An African Journey, durante o qual a ex-atriz assumiu que não estava a ser fácil lidar com toda a pressão inerente a estar casada com um membro da família real britânica, sobretudo quando ela própria estava fragilizada por ter sido mãe há pouco tempo, foi a gota de água. Harry também admitiu que tinha tido uma série de desentendimentos com William no passado e este não terá gostado de ver a sua vida privada tão exposta. “Eles não falam há umas semanas. O Harry está nos Estados Unidos e, desde então, não comunicam. Nem trocam mensagens”, garante ainda uma fonte citada pela revista People.

>> IRMÃO DE MEGHAN MARKLE NÃO DÁ TRÉGUAS E VOLTA A PROVOCAR FAMÍLIA REAL INGLESA

Pool/Samir Hussein

Esta última publicação explica também que o mal-estar entre os dois príncipes começou quando Harry decidiu pedir Meghan em casamento menos de um ano depois de terem iniciado o namoro. William terá alertado o irmão para a possibilidade de estar a precipitar-se e este não terá gostado.

Na imprensa britânica especula-se que os duques de Sussex estão a ponderar passar a época natalícia longe da família real, o que, a confirmar-se, poderá afastar ainda mais Harry do irmão.