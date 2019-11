Getty Images

Não há muito tempo que Meghan Markle reconheceu, em entrevista para um documentário, que nem sempre era fácil lidar com toda a pressão associada ao facto de estar casada com o príncipe Harry de Inglaterra, com a agravante de ter sido mãe pela primeira vez há poucos meses.

>> MEGHAN MARKLE 'SEGURA' LÁGRIMAS AO FALAR SOBRE MATERNIDADE E PRESSÃO MEDIÁTICA: "POUCAS PESSOAS PERGUNTARAM SE ESTOU BEM"

Ainda assim, a sua família paterna, que tantas preocupações lhe deu durante o seu noivado e nos primeiros tempos de casamento, volta a atacar. Desta vez foi o seu irmão Thomas Markle Jr. que decidiu protagonizar um anúncio de cerveja bastante provocador.

O site de famosos Page Six explica que a história da publicidade se passa num cenário que é uma réplica do Palácio de Buckingham, onde o irmão de Meghan veste a pele de um ladrão que entra no edifício para roubar as joias que se encontram no cofre. Pelo caminho, o assaltante é surpreendido por um polícia britânico que lhe diz: “Em nome da rainha, solte tudo o que leva consigo”.

>> PRÍNCIPE WILLIAM PREOCUPADO COM HARRY E MEGHAN MARKLE: "ESTÃO NUMA SITUAÇÃO FRÁGIL"

O tom provocatório aumenta no final do anúncio, quando o ladrão se encontra com uma mulher que está a usar uma tiara – e que se parece muito com Meghan Markle – e pergunta: “Conseguiste a coroa?”. Ao que a mulher responde: “Não, consegui algo melhor”, referindo-se às cervejas. Para terminar, os dois fazem um brinde e fogem de carro.

A mesma publicação refere que durante as gravações, Thomas Markle Jr. voltou a acusar a irmã de abandonar a família a partir do momento em que se tornou famosa: “Foi o nosso pai foi quem levou Meghan a chegar onde ela chegou em Hollywood... Ele foi o maior apoio dela, mas depois de ela ter assinado com o elenco de ‘Suits’, ela distanciou-se de toda a família e começou a agir como se fosse melhor do que nós".

Veja aqui o momento em que Meghan chora durante uma entrevista: