Max Mumby/Indigo

Os duques Príncipe William e Kate Middleton estiveram presentes esta terça-feira, dia 12 de novembro, numa celebração do Shout’s Crisis Volunteer. E há um momento específico que está a dar que falar.

Já à saída do evento, enquanto Kate e William se dirigiam para o carro que os levaria para outro local, Kate tropeça e desiquilibra-se. Aquele que podia ser um momento de pressão acaba por ser exatamente o oposto já que a duquesa se riu da situação deixando o marido com a mesma disposição. Veja no vídeo abaixo como tudo aconteceu.

Depois de ter sido captado por alguns meios de comunicação, como o The Sun, o momento está a tornar-se viral nas redes sociais. Parece que não é todos os dias que se vê uma duquesa a cair.

