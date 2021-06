Foi no último fim de semana que Elma Aveiro foi notícia em vários órgãos de comunicação social. O motivo? Em causa está uma alegada dívida de cinco mil euros que terá motivado, recentemente, a penhora de todo o recheio do restaurante da irmã de Cristiano Ronaldo no Marina Shopping, Funchal.

“Falem… marquise, dinheiro, despesas e do que quiserem. Acreditem no que quiserem, porque eu estou cagando e andando para os que falam. Vão falando e a caravana anda. Vou rindo dos frustrados, invejosos e ressabiados… estudassem. Aceitem que dói menos”, descreveu a empresária do restaurante Cascatas e Girassóis.

Mais tarde, a filha mais velha de Dolores Aveiro voltou a abordar o assunto. "Eu só aviso, tenham respeito se querem ser respeitados. Não queiram fazer guerras connosco. É só um aviso. Quanto às pessoas que também criticam sem saber, cuidem das suas visas, o mundo é redondo. Respeitem e não metam nojo. Imprensa que não vale nada, e ainda vão dar-se mal, que estão a mexer com o fogo. É só um aviso“, sublinha.