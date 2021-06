1 / 7 Instagram 2 / 7 Instagram 3 / 7 Instagram 4 / 7 Instagram 5 / 7 Instagram 6 / 7 Instagram 7 / 7 Instagram

Cristiano, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, festejou o seu 11.º aniversário esta quinta-feira, dia 17, e quem tratou da organização da festa foi Georgina Rodríguez.

Ainda antes de se divertir num parque de diversões em Madrid, Espanha, com os irmãos, os gémeos Eva e Mateo, e Alana, o menino dividiu a sua festa de anos com outras crianças e jovens com deficiência que frequentam a Fundação Esfera, da qual Gio é madrinha.

“Que lindo dia passámos ontem em Pedraza com os meus meninos da fundação Esfera. Mil obrigadas, querida Samantha Vallejo Nagera, por nos receberes em tua casa. Este dia ficará para sempre gravado na minha memória”, escreveu a companheira de CR7 nas redes sociais.

Foi também no Instagram que Georgina Rodríguez deixou uma bonita mensagem ao filho de Ronaldo. “Parabéns meu príncipe. É um prazer ver-te crescer dia após dia e ver o homenzinho no qual te estás a tornar. Obrigada por nos fazeres sentir tão orgulhosos de ti. Obrigada por ser o melhor irmão mais velho, filho e companheiro de vida. Emociona-me ver nos teus olhos tanta alegria e gratidão pelo dia de hoje. Obrigada por me fazeres sentir a melhor mamã do mundo todos os dias. O papá, a mamã e os manos amam-te”, escreveu.

Quem, mais uma vez, não pôde estar presente foi Cristiano Ronaldo que se encontra na Alemanha com a Seleção Nacional. O segundo jogo de Portugal no UEFA Euro 2020 está marcado para este sábado, 19 de junho, às 17h00.