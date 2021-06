Alex Livesey - UEFA

Cristiano Ronaldo causou polémica na última segunda-feira, dia 14 de junho, depois de "esconder" duas garradas de Coca-Cola, um dos patrocinadores do UEFA EURO 2020, durante a conferência de imprensa, pedido para que bebessem água.

O craque português, que marcou os dois golos durante a partida Portugal-Hungria, dando a vitória à Seleção Nacional, é conhecido pela sua dieta rígida e regimes diários de exercício físico para se manter em forma.

O Mirror reuniu alguns dos principais segredos de Cristiano Ronaldo. O jogador madeirense ja tinha explicado que a chave para o sucesso é uma dieta rica em proteínas (e seis refeições por dia). "Se treinas regularmente, é importante manter os níveis de energia altos para abastecer o teu corpo e ter um melhor desempenho", disse em 2015, citado pelo jornal britânico.

Seis refeições diárias, com um dia de pizza

"Eu como uma dieta rica em proteínas, com muitos carboidratos integrais, frutas e vegetais, e evito alimentos açucarados", afirmou. CR7 come de três a quatro horas, começa o dia com um pequeno-almoço variado desde queijo, presunto, iogurte natural, frutas e abacate com torradas.

O prato preferido? Bacalhau à Brás. De acordo com o chef da seleção portuguesa, Luís Lavrador, Ronaldo tem uma paixão particular por peixe fresco. “O Cristiano come todos os tipos de pratos, como [o] atleta responsável que é, mas o que mais gosta são os peixes como dourada, espadarte e robalo”, revelou o chef ao Le10Sport.

No entanto, ocasionalmente, o jogador permite-se ter um dia de folga. “Claro, não sou (100% disciplinado) todos os dias. Às vezes como pizza com o meu filho. Se não o fizer vou ficar aborrecido”, confessou em entrevista ao canal de YouTube 'ChrisMD'.

Remo, sessões de pilates e crioterapia

Cristiano publica diversas vezes vídeos seus a fazer exercício fisico, muitas vezes em casa. O segredo para se manter motivado é "misturar as coisas": juntamente com o treino com pesos, gosta de exercícios cardiovasculares, como corrida e remo, e sessões de pilates. É de extrema importância aquecer o corpo primeiro para evitar lesões.

“Nos treinos, fazemos algumas voltas ao campo, exercícios de alongamento e aquecimento cardiovascular. Certifiquem-se de fazer algo semelhante no vosso treino, mesmo que seja correr para o ginásio ou aquecer na passadeira ou bicicleta", disse a estrela portuguesa lançou a sua roupa interior, a CR7 Underware.

Uma das armas secretas de Cristiano é a criosauna que mandou instalar na sua mansão em La Finca (Madrid), no valor de 45 mil euros, para aliviar dores musculares, entorses e inchaços após um jogo. De acordo com o diário espanhol “El Mundo”, para realizar este tratamento à base do frio, chegam a ser utilizadas temperaturas de menos 200 graus durante alguns minutos. Como alternativa, o jogador também gosta de uma imersão de banho quente de 20 minutos.

Evita bebidas álcoolicas e prefere smothies de fruta

Cristiano Ronaldo já se pronunciou contra os refrigerantes, o tabaco e o álcool, sendo que esta última está associada à sua trágica história familiar. O pai do jogador, Dinis Aveiro, morreu aos 52 anos na sequência de uma luta contra o álcool, e a mãe, Dolores Aveiro, disse que a morte do progenitor teve uma grande impacto no filho.

“Cristiano viu o que a bebida e as drogas podem fazer com as pessoas que lhe são próximas e isso é parte da razão pela qual ele se tornou quem é hoje”, disse, citada pelo Mirror, referindo-se também ao facto do irmão mais velho, Hugo Aveiro, ter tido problemas com as drogas e álcool.

“O que aconteceu com a nossa família explica a razão pela qual Cristiano não tem vícios. Ele não fuma e não bebe. O vício dele é o futebol."

Ainda segundo Luís Lavrador, Cristiano Ronaldo prefere café e sumos naturais, experimentando smothies, e mistura tudo desde pêra, maçã e abacaxi até manga e morango com banana. Além disso, também bebe bebidas desportivas "que dá energia para treinar e jogar".

Nada como fazer até seis sestas por dia

Uma boa dieta e uma quantidade louca de exercícios podem ser desperdiçados sem uma boa noite de sono e, por isso, o consultor de sono Nick Littlehales, que trabalhou com o jogador, conta que aconselha os clientes a fazer cinco sestas por dia e evitar aparelhos eletrónicos à noite.

Em declarações ao Independent, Nick explicou que uma hora e meia antes do atleta ir para a cama, ele desliga o telefone, pára de assistir televisão ou qualquer outro aparelho. Razão: Impede que a 'luz azul' emitida pelos aparelhos suprimam a melatonina, o hormónio do sono. É ainda recomendado que se durma com lençóis limpos e deitar na posição fetal.

“Dormir bem é muito importante para tirar o máximo partido do treino. Vou para a cama cedo e levanto-me cedo, especialmente antes dos jogos. O sono ajuda a recuperar os músculos, o que é muito importante", afirmou ainda Cristiano Ronaldo.