Cristiano, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebra esta quinta-feira, dia 17, 11 anos. O menino não terá a presença do pai na sua festa já que o internacional português compete no UEFA Euro 2020. O site do Fama Show recorda o momento adorável que Cristiano protagonizou no rodagem documentário sobre o jogador.

No vídeo que pode ver acima, Cristiano Ronaldo pede ao filho mais velho para se apresentar. "Olá, chamo-me Cristiano Santos...", diz o menino que acaba por duvidar do nome completo sob olhar atento de Ronaldo. Cristianinho tenta novamente. "Olá, chamo-me Cristiano Santos Av... Aveiro?". Surpreendido, Ronaldo exclama: "Ai, meu deus. Tu não sabes dizer o teu nome, filho?".

"Não é Cristiano Santos, rapaz. Não, não tens 'Aveiro'... Cristiano Ronaldo dos Santos!, explica o jogador da Juventus. "Ok... tantas coisas", arrancando um riso do pai num momento cómico e cúmplice. Ronaldo ,nome do filme, é o retrato do jogador que abriu a sua vida privada ao realizador: amigos próximos, núcleo de jogadores e família.

Cristiano Ronaldo é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, que completam quatro anos em julho e também foram concebidos através de uma barriga de aluguer. Da sua relação de cinco anos com Georgina Rodríguez nasceu ainda Alana, que festejará o seu 4.º aniversário em novembro.

