O funeral de Maria João Abreu decorreu no passado sábado, dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, onde família, amigos e colegas não contiveram as lágrimas. No entanto, os filhos da atriz, Miguel e Ricardo, não puderam estar presentes devido à Covid-19.

Apesar de ausentes nas cerimónias fúnebres da mãe, os filhos de José Raposo foram confortados pelo ator e amigos da família a partir da rua, enquanto estes estavam em casa, em isolamento.

Pedro Oliveira partilhou várias fotografias do momento nas redes sociais: "O Miguel está infectado com covid 19. O Ricardo está de quarentena. Sim, os filhos não puderam ir ao funeral da mãe. Isto é tudo uma valente merda! Mas estamos aqui e dissemos presente! Como sempre! Como só assim poderia ser!", escreveu na legenda da montagem.