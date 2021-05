Ana Marques foi uma das figuras públicas que prestou, nas redes sociais, uma homenagem a Maria João Abreu, que morreu na quinta-feira, 13 de maio, após ter sofrido um aneurisma cerebral.

Este sábado, dia 15, amigos, familiares e fãs despedem-se da atriz na Igreja São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, mas o filho de Maria João Abreu, Miguel Raposo, fruto da anterior relação da atriz com José Raposo, não estará presente. A apresentadora explicou o motivo no Alô Portugal, da SIC, como pode ver no vídeo acima.

"Ironia do destino. Isto é uma coisa que eu soube à bocado e que me deixou profundamente triste. O Miguel, um dos filhos da Maria João Abreu, está infetado com Covid-19 e não pôde ir hoje ao funeral", contou.

Também a nora de Maria João Abreu, Rita Raposo, explicou que a família iria estar a fazer o luto em isolamento devido à Covid-19.

Reprodução Instagram, DR