No dia em que amigos e familiares se despedem de Maria João Abreu, a sua nora Rita Raposo revelou através das redes sociais como a família está a viver estes dias de dor e ainda pormenores dos últimos instantes da artista com o marido, João Soares, os filhos, Miguel e Ricardo, fruto do seu primeiro casamento, com o também ator José Raposo.

“Vivemos tempos mais do que tristes e injustos. Fomos mandados para um lugar que não tinha que existir. Hoje vivemos num luto isolado.

Devido ao Covid, não iremos estar presentes na despedida do corpo da Joãozinha. Não poderemos abraçar os amigos, já. Sentimos, porém toda a vossa avalanche de amor virtual e ela tem sido tão boa. Muito obrigada! ❤️”, começa por agradecer Rita Raposo.

“A João partiu em paz enquanto ouvia o João e o Ricardo dedicarem-lhe uma última música que ela adorava, ‘Black’. Ela esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez. E estava linda, como sempre!”, contou a nora da artista da SIC.

“Dizer que ela é a melhor pessoa do mundo não chega. Ela é muitas outras coisas que não se explicam”, concluiu a jovem, com quem Maria João Abreu tinha uma relação de grande proximidade, já que era uma pessoa extremamente ligada à família.

A atriz morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos. Estava internada desde dia 30 de abril no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido pelo menos um aneurisma cerebral. Vários meios de comunicação adiantaram que houve depois o rebentamento de um segundo aneurisma e um AVC hemorrágico, mas não houve qualquer confirmação oficial.