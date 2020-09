Horas depois de ter sido revelada a sua separação, Demi Lovato partilhou um vídeo e os fãs não deixaram de reparar em dois pormenores que faz com que os rumores da separação aumentem.

Na gravação, a cantora mostra-se com uma camisa estampada com as palavras "dogs over people" ("[prefiro] cães a pessoas", em português). Além disso, é possível ver que a artista de 28 anos está sem a aliança de noivado que fez questão de mostrar no dia em que foi pedida em casamento por Max Ehrich.

"Ela não sabia quem Max realmente era e achava que ele tinha boas intenções... Ela ignorou muita coisa e tentou fechar os olhos", explicou uma fonte próxima da cantora ao Daily Mail. E acrescentou: "Ela não confia nele e acha que ele é superficial... Sente que ele a pediu em casamento para chamar a atenção. "

Outra fonte afirmou: "As coisas começaram a piorar [quando ele disse que estava a ir de avião para Atlanta para trabalhar]. Eles estavam a discutir muito e Demi não queria que ele fosse sem ela... Tem havido muita tensão."

Recorde-se que houve rumores de que os dois se afastaram um pouco depois e a razão seria que Max terá enviado mensagens a Selena Gomez, ex-melhor amiga de Demi, em 2015.