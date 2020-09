Parece que há uma nova polémica entre Selena Gomez e Demi Lovato, mas desta vez envolve também o novo namorado de Demi. De acordo com a imprensa internacional, Max Ehrich já esteve apaixonado pela ex-namorada de Justin Bieber, como provam alguns posts antigos, inclusive um onde terá dito que se iria casar com Selena.

Demi Lovato anuncia noivado com Max Ehrich: "Nunca me senti tão amada"

Nos supostos tweets, publicados agora por alguns fãs, Max surge inclusive a dizer que Selena é mais bonita que Demi. Confrotada com a polémica, a artista já reagiu. Nas stories da sua conta oficial do Instagram, a cantora escreveu um longo texto onde começa por dizer: "É muito triste quando as pessoas falsificam imagens para colocar mulheres umas contra as outras".

Recorde-se que, apesar de manterem uma relação cordeal, recentemente, Demi Lovato revelou que não era amiga de Selena.