Demi Lovato está noiva. A notícia foi avançada pela própria durante a madrugada desta quinta-feira, 23 de julho, na sua página oficial de Instagram, onde também colocou uma série de fotos ao lado de Max Ehrich. Nas imagens, os dois artistas trocam beijos apaixonados e a cantora e atriz, de 27 anos, exibe um vistoso anel de noivado.

“Quando eu era pequena, o meu pai chamava-me sempre a sua ‘pequena parceira’ – algo que poderia soar estranho sem a sua pronúncia de cowboy do sul. Para mim faz todo o sentido. E hoje essa palavra faz ainda mais sentido, mas agora vou oficialmente ser a parceira de outra pessoa”, começou por escrever Demi Lovato na referida rede social.

“Max Ehrich, eu soube que te amava no momento em que te vi. Foi algo que eu não consigo descrever a alguém que nunca viveu algo assim, mas felizmente tu também sentiste… Nunca me senti tão incondicionalmente amada por alguém na minha vida (além dos meus pais), falhas e tudo. Nunca a pressionaste a ser nada além de mim própria. E fazes-me querer ser a melhor versão de mim própria. Sinto-me honrada por aceitar o teu pedido de casamento. Amo-te mais do que qualquer fotografia pode expressar e estou entusiasmada para começar uma família e uma vida contigo. Amo-te para sempre meu bebé. O meu parceiro. Aqui está o nosso futuro!!!!”, completou Demi Lovato, declarando todo o seu amor por Max Ehrich, com quem começou a namorar no passado mês de março.

O ator, de 29 anos, também deixou uma mensagem apaixonada na sua página de Instagram: “Tu és todas as canções de amor, todos os filmes, todas as letras, todos os poemas, tudo o que eu sonhei numa companheira para a vida. As palavras não conseguem expressar o quanto eu te amo infinitamente e para sempre. Não posso passar mais um segundo da minha vida na Terra sem o milagre de te ter como minha mulher. Aqui está o para sempre, querida (…) Estou tão entusiasmado. Tu és a mais linda por dentro e por fora do mundo inteiro e eu não poderia estar mais grato por Deus nos ter juntado. Amo-te tanto, Demi Lovato. E vou sempre cuidar da tua pura, linda e infinita alma”.

Demi Lovato tem feito um uso regular das redes para partilhar a sua jornada numa aventura mais consciente e de aceitação. Isto porque, nos últimos anos, a cantora sofreu várias recaídas e chegou a voltar a estar internada numa clínica de reabilitação e este anúncio acaba por deixar os seus fãs um pouco preocupados por ser uma decisão algo repentina, uma vez que o namoro tem apenas quatro meses. Ainda assim, a artista mostra-se feliz e pelas respostas que foi deixando nos comentários será uma mulher casada muito em breve, pois não pretende esperar muito até trocar alianças com Max Ehrich.