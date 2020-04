Anthony Harvey

Demi Lovato é a protagonista da mais recente edição da revista Harper's Bazaar. Numa entrevista intimista, a artista falou de superação, sobre os seus novos projetos profissionais, recordou os tempos da Disney e ainda abordou o noivado do ex-namorado, Wilmer Valderrama, com quem manteve uma relação durante seis anos.

"Estou muito feliz por ele e desejo-lhe tudo de bom", começou por dizer.

Na mesma entrevista, a artista revelou ainda que não fala com ex-companheiro "há muito tempo". "Precisava disto para aprender a estar para estar bem comigo mesma. Quando iniciais um relacionamento com alguém, tão nova, e depois estás seis anos com essa pessoa, não aprendes a estar contigo mesma", frisou.

Recorde-se que Demi Lovato e Wilmer Valderrama namoraram entre 2010 e 2016.