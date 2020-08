Instagram

“Dois meses 💫



Com os meus amigos aprendi que o que dói às aves

Não é o serem atingidas, mas que,

Uma vez atingidas,

O caçador não repare na sua queda



Daniel Faria

in ‘A casa dos Ceifeiros’”, escreveu Rita Ferro Rodrigues no Instagram, no dia em que se completam dois meses sobre a morte de Pedro Lima.

O ator, de 49 anos, foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho, horas depois de ter desaparecido de casa e, alegadamente, enviado mensagem a dois amigos a pedir que cuidassem dos seus filhos. O facto do artista estar a passar por um momento menos bom a nível psicológico – era, inclusivamente, acompanhado por uma psiquiatra – fez com que lançassem o alerto e o corpo foi encontrado horas depois. A autópsia confirmou a morte por afogamento e revelou que havia também vários golpes na carótida e no abdómen.

Numa mensagem emotiva, a sua mulher, Anna Westerlund, garantiu que, contrariamente ao que se especulou, a família não atravessava dificuldades financeiras e também não havia nenhuma crise conjugal. LEIA AQUI!

Pedro Lima deixou cinco filhos: Ema, Mia, Max e Clara, da relação de mais de duas décadas com a ceramista, e ainda um filho mais velho, João Francisco, de 23 anos, fruto de um anterior relacionamento com Patrícia Piloto.

