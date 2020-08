Reprodução Instagram, DR

A morte de Pedro Lima há cerca de dois meses, deixou o país abalado. Principalmente o meio artístico que nutria um carinho especial pelo ator.

Desde então têm sido várias as homenagens que todos lhe têm prestado, veja aqui.

Esta segunda-feira, o filho mais velho do ator, João Francisco Lima, publicou uma fotografia na sua conta de Instagram que está a impressionar os fãs que notaram nas parecenças entre o jovem e o pai.

Nos comentários à foto que pode ver abaixo foram várias as mensagens que sublinharam traços que os dois têm em comum: "Ele está presente no teu olhar..", "Tão lindo, quanto o pai. Olhar meigo e ternurento", "Carinha do pai", "Igual ao pai... 💙", "ELE estará sempre presente nesse olhar!", são algumas das mensagens.

Recorde que há cerca de um mês a família do ator reuniu-se para lhe prestar homenagem, ora veja.

Reprodução Instagram, DR