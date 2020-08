Instagram

Um mês após a morte do ator Pedro Lima – foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, a 20 de junho – a sua família mostrou que a tragédia os deixou ainda mais unidos. O filho mais velho do artista que aos 49 anos não conseguiu lutar contra uma depressão publicou na sua página de Instagram uma imagem onde toda a família está vestida de verde e branco, as cores do Sporting Clube de Portugal, uma das grandes paixões do ex-atleta.

“Por cada Leão que cair, outro Leão se levantará”, velho mantra do clube de Alvalade foi a legenda escolhida por João Francisco Lima, de 23 anos, para ilustrar a fotografia.

Na imagem, além de Alexandra Lima, irmã do ator, aparecem também a sua mulher, a ceramista Anna Westerlund, e os quatro filhos que tinham em comum: Emma, Mia, Max e Clara.

Recorde-se que além de adepto fervoroso do Sporting, Pedro Lima também foi nadador do clube.