Reprodução Instagram, DR

Após o funeral de Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, Paulo Pires decidiu deixar uma sentida mensagem sobre aquele que era o seu "grande companheiro" dentro e fora do ecrã, como já haveria referido numa publicação anterior.

"Esta foi talvez a última fotografia que fizemos juntos, os quatro! Conhecíamos-nos há muito. Eu e tu quase há trinta anos", começou por escrever na legenda da imagem onde surge também com a esposa, Astrid Werdnig, e a mulher de Pedro, Anna Westerlund.

"Tivemos percursos parecidos, trabalhámos em moda, cinema, televisão e teatro, até casámos os dois com mulheres nórdicas e com as iniciais AW. Jogávamos volley na praia como crianças, com o teu filho João Francisco e grandes amigos", disse, referindo-se ao filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco, de 21 anos.

O ator recordou ainda outros bons momentos que passou com o colega e amigo, com quem foi inclusive confundido algumas vezes: "Eras divertido, atento aos outros, generoso e alguém com quem se podia contar! Devíamos ter privado mais, rido ainda mais! Algumas vezes fomos confundidos, também disso nos riamos, chegámos a assinar um pelo outro no gozo. Demos grandes gargalhadas (principalmente tu) quando te contei, que um arrumador de carros tentou dizer o meu nome, e o que lhe saiu foi 'Pires de Lima'", lembrou.

"Volto a pensar no que já sabia, mas esquecemos sempre: devemos procurar-nos todos mais, dar-nos mais! Sempre que gostamos de alguém", afirmou.

Paulo Pires mostrou também o seu apoio incondicional à companheira do falecido ator e aos filhos. "Quanto a ti Anna, desejo que encontres a força, tu e os vossos lindos filhos, para surfar as grandes ondas da vida, agora infinitamente diferente para vocês. Lamentamos muito a vossa perda. Conta connosco, procura-nos! Nós faremos o mesmo", rematou.