Instagram

Três anos depois de se ter mudado para os Estados Unidos para estudar Cinema, a filha de Iva Domingues concluiu com sucesso o ensino secundário e prepara-se para, no próximo ano letivo, entrar na universidade. A notícia foi partilhada pela mãe orgulhosa nas redes sociais.

“Estive a digerir até agora, Carolina. Que viagem, meu amor! É comovente a tua coragem, a tua determinação, a tua resiliência e a tua esperança de que amanhã pode ser diferente, amanhã pode ser melhor! Fazes parte da geração que está disposta a exigir um mundo mais justo, a lutar por um mundo mais igual, no respeito, nas oportunidades e nas liberdades de todas e de cada um. Lembras-te?: - Mas mãe, então e se eu cair? - Ah, mas meu amor, então e se voares? ... ✨ Olha quão longe chegaste, meu amor! Não poderia estar mais orgulhosa de ti ♥️ Parabéns TURMA DE 2020!!!!! 👩‍🎓 🎥”, escreveu a apresentadora de televisão na legenda de um pequeno vídeo.

Instagram

Recorde-se que Carolina é fruto do relacionamento de Iva Domingues com o jornalista da SIC Pedro Mourinho. Os dois separaram-se quando a menina ainda era muito pequena e mãe e filha desenvolveram-se uma relação muito cúmplice. Aos 14 anos, Carolina pediu para estudar nos Estados Unidos e a profissional da televisão largou tudo e mudou-se para o outro lado do Atlântico para acompanhar a filha nos primeiros tempos. Regressou há menos de um ano a Portugal para abraçar novos projetos profissionais e não esconde que é difícil lidar com as saudades, especialmente agora que, por causa da pandemia Covid-19, não pode viajar como é habitual. Leia aqui um dos desabafos que Iva deixou no Instagram!

Veja abaixo o vídeo em que Carolina surpreendeu o pai n’ O Programa da Cristina: