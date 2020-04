Instagram

Por saber exatamente o que é ter a filha a viver longe de casa, Iva Domingues deixou uma mensagem solidária a todos os pais que se encontram na mesma situação. Para tal, a apresentadora do Canal 11 escolheu uma imagem de Carolina ainda bebé e escreveu: “Está longe. Mesmo muito longe... A um oceano e um continente de distância. A palavra ‘Saudade’ ganhou outro significado desde que esta pandemia começou. Tem 17 anos, mas é assim que eu a vejo. Sempre. Um abraço a todas e todos, mães e pais, que estão longe dos filhos ♥️”.

Carolina é fruto de uma anterior relação de Iva Domingues com o pivô da SIC Pedro Mourinho. Em 2017, a jovem decidiu ir viver para Los Angeles para estudar Cinema e a mãe seguiu-a sem hesitar. Contudo, dois anos depois a apresentadora regressou a Portugal e a filha continua a viver nos Estados Unidos. A Covid-19 veio tornar as coisas mais complicadas porque as viagens estão limitadas e as preocupações com o bem-estar da jovem aumentam.

