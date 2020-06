Reprodução Instagram, DR

Os últimos dias nos Estados Unidos têm sido marcados por várias manifestações anti-racismo que se espalham pelo país, desencadeadas pela morte de George Flyod, vítima de violência exercida por um polícia.

A residir em Santa Monica, na Califórnia, Carolina, filha de Iva Domingues, participou num desses protestos, conforme a apresentadora fez saber esta segunda-feira, 1 de junho, através de uma publicação nas redes sociais.

"É do conhecimento público que a minha filha está em Santa Monica, Califórnia, EUA. Ontem fez questão de se juntar às manifestações pacíficas contra o racismo. Lá esteve, do alto dos seus 17 anos, valente e destemida, do lado certo da História", começou por escrever.

"Como mãe, fiquei com o coração apertado, mas sei que há momentos nas nossas vidas em que o medo não é opção", continuou.

"Sei que a eduquei na igualdade, no respeito pelo próximo e a lutar e a defender aquilo em que acredita. Tenho tanto orgulho na mulher que se tornou", rematou.

Recorde-se que Carolina é fruto do antigo relacionamento de Iva Domingues com o jornalista Pedro Mourinho.

