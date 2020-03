Instagram

Dolores Aveiro deu entrada de urgência no hospital na madrugada de 3 de março, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral isquémico e foi submetida a uma intervenção para minimizar as lesões.

>> AS PRIMEIRAS PALAVRAS DE DOLORES AVEIRO DEPOIS DO AVC: “TUDO NÃO PASSOU DE UM SUSTO. FUI UMA SORTUDA”

Na altura, apenas dois dos seus filhos, Hugo e Elma, se encontravam no Funchal, mas nas horas seguintes, também Cristiano Ronaldo e Katia Aveiro viajaram para a Madeira para estarem perto da matriarca do clã Aveiro. O internacional português fez-se acompanhar da namorada, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristiano, e teve de regressar a Itália horas depois por motivos profissionais. Já a sua irmã Katia continua na ilha a acompanhar a evolução da mãe e já deixou uma mensagem nas redes sociais.

>> BÁRBARA GUIMARÃES DEIXA MENSAGEM DE FORÇA A DOLORES AVEIRO: “ACREDITO QUE VAI SUPERAR MAIS ESTA PROVA”

Instagram

“Motivos para agradecer a Deus 🙏❤️ Boa tarde genteeee... Tudo está bem por aqui na ilha. Eu e a Valentina já estamos do lado da nossa velhinha e a mãe tá firme e forte. Obrigada pelo apoio e pela força, obrigada à equipa hospitalar e a todos os que amavelmente se preocupam com a nossa mãe… Já, já a Maria Dolores estará por aí espalhando simpatia e sorrisos… O nosso coração já está leve e o nosso chão já está firme… Agora é só o tempo passar e fazer a parte dele, de resto tudo está como tem que estar, com positivismo com progressos e com Deus no controlo de tudo ...🙏❤️”, escreveu a cantora e empresária no Instagram.