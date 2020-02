1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

José Dinis, o filho mais novo de Katia Aveiro festeja o seu 10.º aniversário e a empresária viajou do Brasil até Lisboa, onde reuniu toda a família, para comemorar a data com pompa e circunstâncias.

Nas redes sociais, Katia partilhou várias imagens do menino, mas também uma fotografia onde surge ao lado do irmão Cristiano e outra que está a fazer um verdadeiro sucesso na sua página de Instagram: uma imagem de Georgina Rodríguez com a sua filha Valentina, cinco meses, ao colo. “Sorry, mas não tem como resistir. Até a tita Georgina Rodríguez fica rendida à doce Val…”, brinca Katia Aveiro.

Também Dolores Aveiro se encontra na capital portuguesa, depois de desfrutar de uns dias em Milão, em casa de CR7, com o namorado, José Andrade.